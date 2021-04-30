تنفيذ مشروع لبناء مجمع لمحتويات هالليو المرئية بالقرب من مطار إنتشون

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية لتنفيذ مشروع لبناء مجمع للمحتويات المرئية الخاصة بموجة الثقافة الكورية "هالليو" في منطقة قريبة من مطار إنتشون الدولي.وقالت سلطة المنطقة الاقتصادية الحرة في إنتشون اليوم الاثنين إنها ستقدم لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة في شهر يونيو القادم خطة معدلة لتطوير مدينة "يونغ جونغ" الدولية تتضمن بناء مركز لإنتاج المحتويات المرئية، وعدد من الاستديوهات المشتركة الحديثة، ومنشآت للتصوير الميداني، وشارع لموجة الثقافة الكورية هالليو، وغيرها من المرافق الترفيهية، على منطقة تقع إلى الغرب من مطار إنتشون وتبلغ مساحتها 807 آلاف متر مربع.وكانت سلطة المنطقة الاقتصادية في إنتشون قد تقدمت بطلب لتعيين المنطقة المذكورة كمنطقة اقتصادية حرة مرشحة في عام 2019، ولكن تم رفض ذلك الطلب، وحاليا تخطط لبدء العمل في بناء المجمع في عام 2023، بحيث ينتهي في أوائل عام 2028، وتوقعت أن تبلغ قثير المجمع إنتاج بقيمة 4.9 تريليون وون، ويوفر 73 ألف فرصة عمل جديدة بعد انتهاء العمل في بنائه.