خطاب خاص للرئيس مون بمناسبة الذكرى الرابعة على تنصيبه

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ألقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" خطابا خاصا اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الرابعة على توليه مهام منصبه، تحدث فيه عن القضايا المتعلقة بالتغلب على أزمة كورونا، والانتعاش الاقتصادي، واستئناف عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال الرئيس "مون" في خطابه أن الحرب ضد فيروس كورونا في كوريا الجنوبية بدأت تشهد نهايتها، رغم أن المواطنين لم يتمكنوا حتى الآن من العودة إلى الحياة اليومية العادية، مؤكدا أن عمليات شراء اللقاحات والتطعيم بها تجري كما هو مخطط له، وأن الحكومة تبذل جهودا لضمان الحصول على المزيد من اللقاحات.وأضاف أن الاقتصاد الكوري يشهد انتعاشا بوتيرة سريعة رغم جائحة كورونا، معربا عن عزم الحكومة تحقيق قفزة اقتصادية أقوى.وأكد أن الحكومة ستنتهج سياسات للتحفيز المالي وإنعاش الاستهلاك المحلي، وأنها ستقدم دعما نشطا للشركات لتشجيع استثماراتها.وقال إن الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة لدعم أصحاب الشركات والمحلات الصغيرة المتضررين من الصعوبات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الانتعاش الاقتصادي يمكن تحقيقه من خلال معالجة عدم المساواة الاقتصادية.وفيما يخص قضية العقارات، أكد الرئيس "مون" إنه سيبذل جهودا لمنع المضاربات في العقارات لإنشاء نظام عادل لتداول العقارات.وأشار أيضا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أنهت مراجعتها لسياساتها الجديدة تجاه كوريا الشمالية من خلال مشاورات وثيقة مع الحكومة الكورية الجنوبية، وقال إنه سيبذل كل ما في وسعه لإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، معربا عن أمله في أن تستجيب كوريا الشمالية إيجابيا لهذه الجهود.