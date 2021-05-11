قاضٍ جديد بالمحكمة العليا يقول إن على القضاء العودة إلى الأساسيات

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شدد قاضي المحكمة العليا الجديد "تشون ديه يوب" على ضرورة عودة أعضاء السلطة القضائية، بمن فيهم هو، إلى أساسيات خدمة المجتمع.جاء ذلك في خطابه الافتتاحي بمناسبة توليه منصبه أمس الاثنين، حيث قال "تشون" إنه من أجل أداء أدوار القضاة في خضم الصراعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية المتفاقمة، سيتطلب الأمر جهودا غير عادية وحكمة كبيرة ومنظورا بعيد المدى وبصيرة ودعوات صادقة.وأشار إلى أن القضاة يحتاجون إلى تكريس أنفسهم للتعاطف مع معاناة المواطنين الذين يشعرون بالغربة في عصر الانقسام والصراع.وأضاف أنه سيأخذ في الاعتبار دور القضاء كملاذ للأقليات المحرومة والاجتماعية، وسيعمل على تحقيق الروح الصحيحة للعصر وقيم المجتمع من خلال اتخاذ إجراءات عادلة.وقد تم تعيين القاضي "تشون"، الذي كان المدعي العام سابقا في محكمة سيول العليا، خلفا لقاضي المحكمة العليا "بارك سانغ أوك" الذي أنهى فترة ولايته التي استمرت ست سنوات يوم الجمعة الماضي.