لجنة مستقلة تؤيد الاتهامات الموجهة لرئيس نيابة سيول بإساءة استخدام السلطة

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أوصت لجنة مستقلة يوم أمس الاثنين بتوجيه لائحة اتهام إلى رئيس الادعاء في سيول بتهمة إساءة استخدام السلطة.وتوصلت اللجنة المكونة من خبراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والصحفية والمجموعات المدنية، إلى هذا الاستنتاج بعد التداول في القضية المتعلقة بـ"لي سونغ يون" رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية.ومن بين 13 عضوا باللجنة، أيد ثمانية توجيه الاتهام، بينما عارضه أربعة آخرون، وامتنع العضو المتبقي عن التصويت. وفيما يتعلق بما إذا كان يتعين على النيابة مواصلة التحقيقات في القضية، قال ثمانية منهم إنهم يعارضون ذلك. ووافق ثلاثة منهم وامتنع اثنان عن التصويت.ويخضع "لي" للتحقيقات بشأن شكوك بأنه مارس نفوذا غير مبرر في عام 2019 لوقف التحقيق في حظر الخروج غير القانوني المزعوم المفروض على نائب وزير العدل السابق "كيم هاك وي" المتورط في العديد من الفضائح.وقد تشكلت اللجنة بعد قبول مكتب المدعي العام لطلب "لي" لاستجلاب خبراء خارجيين لمراجعة شرعية التحقيق الشهر الماضي. ولن يتعين على النيابة العامة اتباع توصيات اللجنة لأنها ليست ملزمة قانونا.