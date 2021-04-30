هيئة التحقيق في فساد المسؤولين تختار قضية مسؤول التعليم في سيول كأول قضية لها

اختارت هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، قضية إساءة استخدام السلطة الذي يتهم فيها المسؤول عن التعليم في مدينة سيول، كأول قضية تنظر فيها.وقالت الهيئة أمس الاثنين إنها بدأت التحقيق في الاتهامات الموجهة ضد مدير التعليم في سيول "تشو هي يون" باعتبارها القضية رقم 1 لها.ويذكر أن "تشو" متهم بتوجيه المسؤولين للنظر في تعيين أو إعادة توظيف خمسة معلمين مفصولين من خلال عملية مراجعة خاصة للتوظيف.وتم الكشف عن هذا الاتهام للجمهور الشهر الماضي بعد أن أعلن مجلس التدقيق والتفتيش نتائج تحقيقاته وقدم شكوى جنائية ضد "تشو". كما سلم المجلس نتائج التحقيقات إلى رئيس هيئة التحقيق في قضايا فساد المسؤولين الحكوميين في ذلك الوقت.وقد تم إطلاق الهيئة، وهي هيئة تحقيق مستقلة مكرسة لفحص الجرائم التي يرتكبها كبار المسؤولين الحكوميين، في شهر يناير الماضي كمبادرة من قبل التكتل الحاكم لإصلاح القضاء.ومن جانبه قاطع حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي تشكيل هذه الهيئة، قائلا إنها سوف تُستخدم ضد المعارضين السياسيين.