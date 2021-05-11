هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تصرح بلقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما

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سمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالتطعيم بلقاحات كورونا التي تنتجها شركتا "فايزر" و"بايو إن تك"، للاستخدام في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، أعلنت "جانيت وودكوك" نائبة مدير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن هذا القرار في بيان أصدرته أمس الاثنين، حيث قالت إن هذه الخطوة تسمح بحماية السكان الأصغر سنا من الإصابة بفيروس كورونا، مما يجعل البلاد تقترب من العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الوباء.ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تطعيم الأطفال المؤهلين بعد أن تصدر لجنة استشارية من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توصية في هذا الشأن يوم الغد الأربعاء.ويعد هذا أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم ترخيصه في الولايات المتحدة لهذه الفئة العمرية، حيث كان هذا اللقاح متاحا حتى الآن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.