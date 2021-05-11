صادرات كوريا تقفز بنسبة 81% في الأيام العشرة الأولى من مايو

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قفزت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 80 في المائة على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر مايو الجاري.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 12 مليارا و480 مليون دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 81,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 64,7 في المائة، مع زيادة عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم إلى 5,5 يوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقفزت قيمة شحنات السيارات بأكثر من 350 في المائة، والمنتجات النفطية بـ128 في المائة، بينما زادت صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 97,2% وأشباه الموصلات بأكثر من 51 في المائة.وقد شهدت كوريا نموا في صادراتها إلى معظم شركائها التجاريين الرئيسيين، حيث ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 139,2%، والصين بنسبة 45,5%.