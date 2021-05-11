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الاقتصادية

صادرات كوريا تقفز بنسبة 81% في الأيام العشرة الأولى من مايو

Write: 2021-05-11 10:49:00

صادرات كوريا تقفز بنسبة 81% في الأيام العشرة الأولى من مايو

Photo : YONHAP News

قفزت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 80 في المائة على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر مايو الجاري.
ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 12 مليارا و480 مليون دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 81,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 64,7 في المائة، مع زيادة عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم إلى 5,5 يوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقفزت قيمة شحنات السيارات بأكثر من 350 في المائة، والمنتجات النفطية بـ128 في المائة، بينما زادت صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 97,2% وأشباه الموصلات بأكثر من 51 في المائة.
وقد شهدت كوريا نموا في صادراتها إلى معظم شركائها التجاريين الرئيسيين، حيث ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 139,2%، والصين بنسبة 45,5%.


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