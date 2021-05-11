ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا إلى أكثر من 500

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مرة أخرى إلى أكثر من 500 حالة أمس الاثنين، وسط المخاوف المستمرة بشأن زيادة انتشار العدوى في البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف 511 حالة جديدة طوال يوم أمس، مما رفع من عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 128 ألفا و283 حالة.وقد ارتفع الرقم اليومي إلى أكثر من 500 بعد أن كان قد انخفض إلى نطاق 400 للمرة الأولى منذ أسبوع. ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 483 حالة إصابة محلية المصدر، و28 حالة لدى الوافدين من الخارج. وقد جاء حوالي ثلثي عدد الإصابات المحلية من منطقة العاصمة الكبرى، حيث كانت هناك 163 حالة في سيول، و127 في مقاطعة كيونغ كي، و 20 في مدينة إنتشون، بينما تم اكتشاف 173 حالة أجزاء أخرى من البلاد، من بينها 23 حالة في جزيرة جيجو، و19 حالة في مدينة أولسان الجنوبية الشرقية.وتم الإبلاغ عن أربع وفيات إضافية، ليرتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1879، وليبلغ معدل الوفيات 1,46%. كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار عشرة، ليصل إلى 171.