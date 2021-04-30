وزيرة التجارة الأمريكية تعقد اجتماعا مع الشركات ذات الصلة بأشباه الموصلات

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قال تقرير بثته وكالة بلومبرغ أمس الاثنين إن وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" تخطط لعقد اجتماع عبر الفيديو مع الشركات ذات الصلة بإنتاج أشباه الموصلات يوم العشرين من شهر مايو الجاري، من أجل بحث سبل حل مشكلة نقص الإمدادات من رقائق أشباه الموصلات.وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم توجيه الدعوة للشركات الأمريكية المنتجة لأشباه الموصلات، بما في ذلك شركة إنتيل، وأيضا لشركة "سام سونغ" الكورية وشركة "تي إس إم سي" التايوانية، بالإضافة إلى الشركات المستهلكة لأشباه الموصلات، بما في ذلك شركة جنرال موتورز للسيارات، وشركتا غوغل وأمازون، للمشاركة في الاجتماع.وسوف تجري وزارة التجارة الأمريكية مباحثات مع مسؤولين من تلك الشركات لتنسيق الموضوعات التي سيتم تناولها في الاجتماع.وكانت وزيرة التجارة الأمريكية "ريموندو" قد قالت إن الولايات المتحدة تبحث حاليا عن حل لمشكلة نقص إمدادات أشباه الموصلات، لكنها أضافت أنه لن يكون هناك حل سريع لتلك المشكلة.وأكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها لتخفيف مشكلة نقص الإمدادات على المدى القصير.وقالت الوزيرة "ريموندو" إن الحل طويل المدى لتلك المشكلة هو تقليل الاعتماد على الصين وتايوان في إمدادات رقائق أشباه الموصلات، وزيادة حجم إنتاجها محليا داخل الولايات المتحدة.وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي "جيك سولفان" قد عقد اجتماعا مماثلا يوم الثاني عشر من شهر أبريل الماضي بمشاركة الشركات الأمريكية وشركتي "سام سونغ" الكورية و"تي إس إم سي" التايوانية.