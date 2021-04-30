منظمة الصحة العالمية تؤكد أن كوريا الشمالية خالية من كورونا

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طبقا لتقرير أسبوعي صادر اليوم الثلاثاء، خضع 751 من المواطنين الكوريين الشماليين لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر أبريل الماضي، وكانت نتائج تلك الاختبارات سلبية.وبهذا بلغ إجمالي عدد الكوريين الشماليين الذين أجروا اختبارات تشخيص الإصابة بالفيروس 25 ألفا و986 شخصا حتى الآن، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابة بالفيروس.ومن المفترض أن تحصل كوريا الشمالية على مليون و992 ألف جرعة من لقاحات كورونا عن طريق مرفق "كوفاكس" للتوزيع العادل للقاحات، ولكن تم تأجيل موعد التسليم.وحذرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، بما في ذلك صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم، من احتمال التعرض للآثار الجانبية السلبية للقاحات كورونا، داعية المواطنين إلى الاستعداد لنظام الحجر الصحي المطول.