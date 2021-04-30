ميتسوبيشي اليابانية تقدم استئنافا جديدا ضد مصادرة أصولها في كوريا الجنوبية

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قال تقرير نشرته شبكة "جي إن إن" اليابانية اليوم الاثنين إن شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة قدمت استئنافا جديدا ضد حكم المحكمة الكورية لمصادرة أصولها الموجودة في كوريا.وكانت "ميتسوبيشي" قد قدمت استئنافا طالبت فيه بسحب الحكم بمصادرة أصولها في كوريا الجنوبية، لكن المحكمة الكورية رفضت الاستئناف في شهر فبراير الماضي.وقالت الشركة اليابانية إنها تفهم أن قضية إجبار الكوريين على العمل القسري خلال الاحتلال الياباني لكوريا قد تم حلها بشكل كامل ونهائي بتوقيع اتفاقية بين اليابان وكوريا الجنوبية في عام 1965.وكانت محكمة العليا في كوريا الجنوبية قد أصدرت في شهر نوفمبر عام 2018 حكما أمرت فيه شركة "ميتسوبيشي" اليابانية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين.لكن لم تلتزم الشركة اليابانية بتنفيذ الحكم، ورفع الضحايا دعوى طالبوا فيها بالإنفاذ القسري، وقد قبلت المحكمة الكورية الدعوى وصادرت أصول الشركة اليابانية الموجودة في كوريا الجنوبية.