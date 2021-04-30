واشنطن تقترح على بيونغ يانغ إجراء اتصال لشرح سياساتها

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تبين أن الحكومة الأمريكية عرضت الأسبوع الماضي اقتراحا على الجانب الكوري الشمالي لإجراء اتصال من أجل شرح نتائج مراجعة السياسة الأمريكية تجاهها، وأن كوريا الشمالية قالت إنها تلقت الاقتراح.ويرى بعض المراقبين أن بيونغ يانغ تستعد حاليا للرد على الاقتراح الأمريكي.وفي هذا الصدد، تخطط الحكومة الأمريكية لتقديم شرح لكوريا الشمالية أولا حول تفاصيل السياسة الأمريكية الجديدة تجاهها، والكشف عنها لاحقا.ومن جانبها، أكدت السلطات الدبلوماسية في كوريا الجنوبية على ضرورة التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن، في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 10 أيام أمام القمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري "مون جيه إين" والأمريكي "جو بايدن" يوم الحادي والعشرين من مايو الجاري.وفيما يتعلق بانضمام كوريا الجنوبية إلى منتدى "كواد" الأمني الرباعي الذي تقوده واشنطن ويستهدف منع التوسع الصيني، قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تدرس بعناية إمكانية الانضمام إلى المنتدى.وكان السفير الكوري لدى الولايات المتحدة "لي سو هيوك" قد قال أيضا إنه سيبذل قصارى جهده لتزويد كوريا الجنوبية بلقاحات كورونا قبل شهر يونيو من خلال الاتصال بالحكومة الأمريكية.