سيول تقيم إيجابيا رد بيونغ يانغ على اقتراح واشنطن بشأن مراجعة السياسات

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قيمت حكومة كوريا الجنوبية تقييما إيجابيا التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية استجابت للاتصال الذي اقترحته الولايات المتحدة لتقديم شرح حول نتائج المراجعة الأخيرة لسياساتها تجاه بيونغ يانغ.وقال مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن سيول تنظر بايجابية إلى الاتصالات التي تم الإعلان عنها، شريطة أن توفر فرصة لواشنطن وبيونغ يانغ لاستئناف الحوار بينهما في القريب العاجل.وأضاف المسؤول أنه من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات بشأن رد كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تراقب عن كثب رد بيونغ يانغ، وتستعد لجميع الاحتمالات.وفيما يتعلق بالزيارة التي من المخطط أن يقوم بها وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" للولايات المتحدة، قال المسؤول إن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لكي تتم الزيارة في أواخر شهر يونيو.