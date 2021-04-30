اليونسكو تؤجل البت في طلب كوريا لإدراج مسطحات المد والجزر ضمن التراث العالمي

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واجهت محاولة كوريا الجنوبية لإدراج مسطحات المد والجزر، التي تقع في ساحلها الجنوبي الغربي، ضمن مواقع التراث العالمي، عقبة حيث قررت هيئة استشارية أولية تابعة لليونسكو تأجيل البت في الطلب.وكشفت هيئة التراث الثقافي الكورية أمس الثلاثاء عن نتيجة المراجعة التي أجراها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة بالنسبة لمسطحات المد والجزر الكورية المسماة "غِت بول".ويذكر أن مسطحات المد والجزر التي تمتد على مساحة ألف متر مربع في "صون تشون" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، و"غو تشانغ" في مقاطعة شمال "جولا"، و"شين آن" و"بو صونغ" و"سون تشون" في مقاطعة جنوب "جولا"، هي موطن لأنواع نادرة من الكائنات الحية، وتحتوي على الطبقة الأكثر سمكا في العالم من الرواسب الطينية.ويصدر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أربع درجات من المراجعات، هي: "تسجيل" و"إحالة" و"تأجيل" و"عدم تسجيل"، حيث تشير كلمة "تسجيل" إلى موافقة قائمة مؤقتة من قبل منظمة اليونسكو للتراث العالمي. ويشار إلى أنه قد تم من قبل الاعتراف بالأكاديميات الكونفوشية الكورية الجنوبية، "صو وان" كتراث عالمي من قبل لجنة التراث العالمي، رغم حصولها في البداية على مراجعة من درجة "مؤجلة". وقالت لجنة التراث العالمي إنها ستسعى إلى مراجعة أفضل للطلب الكوري في شهر يوليو القادم.