تطعيم طلاب المدارس الثانوية في كوريا خلال أغسطس

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صرحت الحكومة الكورية بأنها ستكمل تطعيم الطلاب في المدارس الثانوية خلال شهر يوليو أو أغسطس.وأدلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بهذا التصريح في إحاطة إعلامية أمس الثلاثاء ردا على سؤال حول خطط التطعيم لأولئك الذين من المقرر أن يخضعوا للاختبار السنوي للقدرات الدراسية لدخول الجامعات في أواخر هذا العام. وقالت الوكالة إنها ستعلن لاحقا عن خطط أكثر تفصيلا بشأن المتقدمين للاختبار، بمن في ذلك أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أو تزيد عن 18 عاما.وفيما يتعلق بإمكانية تخفيض الحد الأدنى لسن الذين يتلقون لقاحات فايزر، قالت الوكالة إنها ستنتظر القرارات ذات الصلة من قبل هيئة الغذاء وسلامة الدواء.وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت أول من أمس الاثنين على استخدام لقاحات فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.