الحكومة الكورية تؤجل اتخاذ قرار بشأن الحد الأدنى العمري للقاحات أسترازينيكا

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إنه ليس لديها حاليا أي خطة لاستبعاد أولئك الذين هم في الثلاثينيات من العمر من تلقي لقاحات أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا.وأوضحت "تشو أون هي" المسؤولة في فريق العمل الحكومي المعني بتطعيمات كورونا، هذا الموقف في إحاطة دورية عبر الإنترنت أمس الثلاثاء، ردا على أسئلة حول قرار حكومة المملكة المتحدة الأخير بتوفير لقاحات بديلة لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما.وأضافت "تشو" أنه إذا حدثت زيادة في الآثار الضارة الناتجة عن التطعيم، أو حدث تغير كبير في المدة المتوقعة لموجة الجائحة الحالية، فإن الحكومة الكورية سوف تنظر في مراجعة البروتوكولات المتعلقة بالعمر، بما يتفق مع التدابير التي اتخذتها المملكة المتحدة.وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد توصلت إلى أن جميع المجموعات التي تزيد أعمارها عن 30 عاما، قد شهدت فوائد من لقاحات أسترازينيكا تفوق مخاطر الإصابة بجلطات دموية نادرة.ومع ذلك، أظهرت البحوث التي أجريت على من هم في الثلاثينيات من العمر نتائج مختلطة تشير إلى أن المخاطر تجاوزت الفوائد في فترة ثلاثة أشهر، والعكس صحيح في فترة ستة أشهر.