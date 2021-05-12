تقرير يقول إن واشنطن مستعدة لتقديم لقاحات ومساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

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قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء إن إدارة "جو بايدن" مستعدة لتزويد كوريا الشمالية بلقاحات مضادة لفيروس كورونا وغيرها من المساعدات الإنسانية.ونقل التقرير عن مسؤول حكومي أمريكي كبير مطلع على المناقشات الداخلية ذات الصلة، قوله إن واشنطن مستعدة للنظر في طلبات كوريا الشمالية لتلقي مساعدات إنسانية. وأضاف المسؤول أنه لا توجد خطط حاليا لمشاركة اللقاحات مع بيونغ يانغ، حيث إنها رفضت التعاون مع مرفق كوفاكس كما رفضت عروض سيول للمساعدة في التعامل مع الوباء.ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن تقاسم اللقاحات يمكن أن يدعم المشاركة الدبلوماسية الأولية، حيث إن كوريا الشمالية لن تكون مستعدة للتعامل مع واشنطن إلى أن تنحسر جائحة كورونا.وشدد المسؤول الأمريكي أيضا على أن هذه المساعدات لا تزال بحاجة إلى أن تكون مصحوبة برصد فعال لضمان وصولها إلى المستفيدين المستهدفين.ومع ذلك، فإن بعض المسؤولين والخبراء الآخرين شككوا في أن التواصل الإنساني سيعيد كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات نظرا لإصرارها على تخفيف العقوبات أولا، حسبما قالت شبكة "سي إن إن".