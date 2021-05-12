السياسية النيابة العامة تتهم رئيس نيابة سيول بإساءة استخدام السلطة

وافق مكتب المدعي العام الأعلى على خطة لإدانة رئيس الادعاء في مدينة سيول بتهمة إساءة استخدام السلطة.



ووفقا للمجتمع القانوني أمس الثلاثاء، قبل المدعي العام بالإنابة "تشو نام كوان" مقترحا من قبل مكتب النيابة في منطقة "سو وان" لتوجيه اتهام إلى "لي سونغ يون" رئيس مكتب النيابة في منطقة سيول المركزية.



ويخضع "لي" للتحقيق حاليا بشأن شكوك بأنه مارس نفوذا غير مبرر في عام 2019 لوقف التحقيق في حظر الخروج غير القانوني المزعوم المفروض على نائب وزير العدل السابق "كيم هاك وي" الذي تورط في العديد من الفضائح.



وإذا تمت إحالة القضية إلى المحكمة، يخطط محققون من مكتب المدعي العام لمنطقة "سو وان" لدمجها مع قضايا تتعلق باثنين آخرين من المسؤولين، تم توجيه اتهامات مماثلة لهما، ذات صلة بقضية نائب وزير العدل السابق.



وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوصت لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء خارجيين أول من أمس الاثنين بإصدار لائحة الاتهام.