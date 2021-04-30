بدء حجز اللقاحات لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما

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ستبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اعتبارا من الغد الخميس في قبول طلبات حجز لقاحات أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما.ووفقا لفريق العمل المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا، سيُطلب من الأشخاص في هذه الفئة العمرية، الذين يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين، تقديم طلباتهم بدءا من يوم الخميس وحتى يوم الثالث من يونيو. وسوف تبدأ عمليات التطعيم يوم 7 يونيو وتستمر حتى يوم 19 يونيو. كما سيُسمح للمعلمين في رياض الأطفال ومراكز رعاية الأطفال والصفين الأول والثاني في المدارس الابتدائية بالحجز لتلقي لقاحات أسترازينيكا اعتبارا من يوم الخميس، جنبا إلى جنب مع مقدمي الرعاية المسجلين. وتضم هذه الفئة حوالي 364 ألف شخص مؤهلين للتطعيم.ويمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت في موقع فريق العمل، وهو: https://ncvr.kdca.go.kr بواسطة المستلمين أو أفراد أسرهم.وفي غضون ذلك، ستبدأ عمليات التطعيم بالجرعة الثانية من لقاحات أسترازينيكا يوم الجمعة.