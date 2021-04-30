نمو الوظائف في كوريا يصل إلى أعلى مستوى منذ 80 شهرا

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سجلت كوريا الجنوبية أكبر نمو في عدد الوظائف منذ أكثر من ست سنوات، في شهر أبريل الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد الوظائف الشهر الماضي بلغ 27 مليونا و210 آلاف، بزيادة مقدارها 652 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ويعد هذا أكبر نمو سنوي منذ شهر أغسطس من عام 2014، عندما تمت إضافة 670 ألف وظيفة.وكانت كوريا قد شهدت انكماشا في الوظائف على أساس سنوي لمدة 12 شهرا متتالية، منذ أن فقدت 195 ألف وظيفة في مارس من العام الماضي، قبل أن تحقق تحولا في مارس من هذا العام مع نمو يبلغ 314 ألف وظيفة.وأرجع أحد كبار المسؤولين في هيئة الإحصاءات، نمو الوظائف للشهر الثاني على التوالي إلى التعافي الاقتصادي المستمر، وتأثير تخفيف التباعد الاجتماعي والتأثير الأساسي من فقدان الوظائف الحاد في أبريل من العام الماضي، من بين عوامل أخرى.وقد ارتفع معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار 1,1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66,2%، بينما انخفض معدل البطالة بمقدار 0,2 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 4%.