محلفون يطالبون بإعدام الرجل المتهم بإطلاق النار في منتجع أتلانتا

Photo : YONHAP News

وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأمريكية لائحة اتهام للرجل المتهم بقتل ثمانية أشخاص، من بينهم أربع نساء كوريات، تشمل القتل العمد.وأفاد تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" أمس الثلاثاء بأن هيئة محلفين كبرى في منطقة "فولتون" وجهت الاتهام إلى "روبرت آرون لونغ" في حادث إطلاق النار يوم 16 مارس في ثلاث منتجعات صحية في منطقة "أتلانتا".وخلال مؤتمر صحفي، كشفت "فاني ويليس" مدعية منطقة "فولتون" عن نيتها السعي إلى تعزيز عقوبة جريمة الكراهية، وتطبيق عقوبة الإعدام على المشتبه به البالغ من العمر 22 عاما.وقد أثار حادث إطلاق النار، الذي أودى بحياة ست نساء أمريكيات آسيويات، شكوكا قوية في أنها كانت جريمة كراهية بدوافع عنصرية، لكن قانون جرائم الكراهية الجديد في ولاية جورجيا لا ينص على توجيه تهمة قائمة بذاتها. فبموجب القانون، يمكن لهيئة المحلفين فقط بعد إدانة شخص بجريمة، تحديد ما إذا كان الدافع وراءه هو التحيز، والذي يعاقب عليه بعقوبة إضافية.وقالت "ويليس" إن توجيه هذه التهم وكذلك قرارات المطالبة بعقوبة الإعدام وتعزيز الأحكام بموجب قانون جرائم الكراهية، ترسل رسالة مفادها أن "كل فرد في هذا المجتمع محل تقدير".