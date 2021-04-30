635 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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صرح مركز التعامل مع الأوبئة في كوريا اليوم بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد بلغ 635 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 613 حالة محلية المصدر و22 حالة واردة من الخارج.وبالنظر إلى عدد الحالات حسب المناطق المحلية، بلغ العدد في العاصمة سيول 220 حالة، وفي مقاطعة كيونغ كي 184 حالة، مما يشير إلى استمرار ظاهرة تركز العدوى في منطقة العاصمة الكبرى.وقال "هونغ نام كي" القائم بأعمال رئيس الوزراء إن عدد حالات الإصابة الجديدة في اتجاه الانخفاض إجماليا، موضحا أن مؤشر تكاثر العدوى مستمر في الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي.لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم التراخي في هذا الوقت، حيث تنتشر فيه السلالات المتحورة من الفيروس وتبلغ فيه نسبة حالات الإصابة التي لا يمكن التعرف على طرق حدوثها 35%، مشيرا إلى أنه من المقلق استمرار الإصابات الجماعية في بعض المناطق، مثل الإصابة الجماعية للعمال الأجانب في مقاطعة كانغ وان، والزيادة السريعة في عدد حالات الإصابة الجديدة في جزيرة جيجو.من ناحية أخرى، تخطط الحكومة الكورية لبحث مسألة تعديل تقييد الأعمال وحظر اللقاءات الشخصية بشرط الحفاظ على أقل من 500 حالة من الإصابات اليومية الجديدة.علاوة على ذلك، تدرس الحكومة خطة لتعديل نظام الالتزام بالتباعد الاجتماعي سيتم تطبيقها في شهر يوليو القادم. تجدر الإشارة إلى أن الخطة تطبق حاليا بشكل تجريبي على مقاطعة شمال كيونغ سانغ وبعض مناطق مقاطعة جنوب جولا، واعتمادا على نتائجها، سيتم تحضير الخطة النهائية.