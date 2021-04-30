مباحثات بين رئيسي المخابرات الكوري والياباني في طوكيو

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قال تقرير بثته قناة "جيه إن إن" الإخبارية اليابانية إن رئيس جهاز المخابرات الكورية "بارك جي وان" الذي يزور اليابان حاليا، قد عقد مباحثات مع وزير المعلومات الياباني "داكيجاوا هيرواكي" بعد ظهر أمس في طوكيو، حيث تبادل الجانبان الآراء حول قضايا كوريا الشمالية وغيرها، بعد أن أكملت الإدارة الأمريكية مراجعة سياساتها تجاه بيونغ يانغ.وقد نشرت وكالة كيوطو اليابانية للأنباء تقريرا آخر نقلت فيه عن مصدر مسؤول قوله إن الجانبين أجريا مباحثات ثنائية أمس.يشار إلى أن رئيس المخابرات الكوري كان قد غادر مطار إنتشون الدولي الكوري أمس ووصل إلى مطار ناريتا الياباني في زيارة لليابان للمشاركة في اجتماع ثلاثي سيحضره نظيراه الأمريكية "أفريل هينز" والياباني "كيتامورا شيغيرو".وسوف تصل مديرة وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية التي تزور اليابان حاليا، إلى كوريا الجنوبية اليوم من أجل الالتقاء بالرئيس الكوري "مون جيه إين" ومستشار الأمن القومي "صوهون".