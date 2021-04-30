مديرة المخابرات الأمريكية تزور كوريا اليوم

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من المنتظر أن تصل إلى قاعدة أوسان الجوية الكورية مساء اليوم مديرة وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية "أفريل هينز"، قادمة من اليابان، بعد أن أجرت مباحثات مع نظيرها الياباني "كيتامورا شيغيرو" في العاصمة طوكيو أمس، ومباحثات أخرى مع مدير جهاز المخابرات الكوري "بارك جي وان"، ووزير المعلومات الياباني "داكيجاوا هيرواكي" صباح اليوم.وتخطط "هينز" لزيارة المنطقة منزوعة السلاح في كوريا غدا، بما في ذلك منطقة الحراسة المشتركة في القرية الحدودية "بان مون جوم".كما يتوقع أن تقوم بزيارة مجاملة إلى الرئيس "مون جيه إين"، وتجري مباحثات أيضا مع مستشار الأمن القومي الكوري "صوهون"، وأن تتبادل الآراء مع المسؤولين الكوريين حول سياسة حكومة الرئيس "جو بايدن" الجديدة تجاه كوريا الشمالية، كما ستتقاسم معهم المعلومات حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية.