عودة 182 كوريا من الهند

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عاد 182 من المواطنين الكوريين الذين يقيمون في الهند إلى كوريا صباح اليوم، هروبا من اتساع نطاق العدوى بفيروس كورونا هناك.وصرحت هيئة التعامل مع الأمراض بأن طائرة خاصة تابعة لشركة آسيانا الجوية الكورية أقلت 183 شخصا، وهم 182 كوريا من المقيمين هناك ومواطنا هنديا واحدا، قد وصلت إلى مطار إنتشون الدولي صباح اليوم قادمة من مطار أنديرا غاندي في نيودلهي.وقد عاد حتى الآن 722 من الكوريين من الهند، حيث عاد أولا 172 منهم قادمين من منطقة "تشين ناي" يوم 4 من هذا الشهر، ثم 204 من منطقة "بانغالور" يوم 7، و164 من نيوديلهي يوم 9.وتم نقل الكوريين العائدين من الهند إلى مراكز إقامة مؤقتة أعدتها الحكومة الكورية من أجل الخضوع للفحوص الطبية، وسوف يخضعون للحجر الصحي، حتى ولو ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، لمدة 7 أيام، وبعد ذلك في منازلهم لمدة 7 أيام أخرى.