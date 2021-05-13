إعفاء الحاصلين على اللقاح في الخارج من التطعيم مرة أخرى

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن أولئك الذين حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا في الخارج لن يُلزموا بالتطعيم مرة أخرى عند عودتهم إلى البلاد.ونقل فريق العمل المعني بالتطعيم ضد فيروس كورونا هذا الموقف أمس الأربعاء خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين.وردا على سؤال حول إمكانية تلقي الجرعة الأولى من اللقاح في الخارج والثانية بعد العودة إلى كوريا الجنوبية، قال فريق العمل إن ذلك من غير الممكن حاليا بسبب عدم وجود نظام للمصادقة المتبادلة بين الدول، وأضاف أن ذلك قد يصبح ممكنا عند إنشاء ذلك النظام.وأشار الفريق إلى أنه يضع نظاما لتأكيد حالة الموظفين الكوريين في القواعد العسكرية الأمريكية حتى لا يُطلب ممن حصلوا على جرعتي اللقاح تلقي التطعيم مرة أخرى.وبالنسبة لتلقي نوعين مختلفين من اللقاح، أجاب فريق العمل بأنه لا يوصي بذلك وأنه غير مسموح به حاليا، على الرغم من عدم وجود دليل معروف على حدوث أي مخاطر صحية من ذلك.