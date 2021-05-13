كوريا الجنوبية تبدأ توزيع الجرعة الثانية من اللقاحات بدءا من الغد الجمعة

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قال "هونغ جونغ إيك" المسؤول في فريق العمل الحكومي للتطعيم ضد فيروس كورونا أمس الأربعاء إن توزيع الجرعة الثانية من لقاحات "أسترازينيكا" سيبدأ غدا الجمعة.وسيكون نحو 926 ألف شخص ممن حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات منذ فبراير مؤهلين للحصول على الجرعة الثانية في مايو ويونيو، ومن بينهم المرضى والموظفون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل ممن تقل أعمارهم عن 65 عاما.وقالت السلطات الصحية إن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما سيكونون مؤهلين أيضا لتلقي الجرعة الثانية إذا كانوا تلقوا بالفعل أول جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" قبل رفع الحد الأدنى للسن خوفا من مخاطر تجلط الدم المحتملة، وأن الجرعة الثانية لن تكون إلزامية للقلقين من الآثار الجانبية المحتملة، وسيُسمح لهم بتخطي أدوارهم.