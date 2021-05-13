نائب وزير الخارجية الكوري يناقش العلاقات والتعاون مع منغوليا

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التقى نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشيه جونغ كون" مع نظيره المنغولي "باتسمبر مونك جين" لمناقشة العلاقات بين سيول وأولان باتور، بالإضافة إلى إجراءات تعزيز التعاون بين البلدين.وخلال المحادثات التي جرت أمس الأربعاء في سيول، أشاد "تشيه" بمشاركة منغوليا الفعالة ودعمها لمؤتمر شمال شرق آسيا حول الأمن الصحي، وهو منتدى للتعاون الإقليمي بقيادة كوريا الجنوبية يهتم بالتحديات الصحية العالمية، وتم إطلاقه في أواخر العام الماضي.ووفقا لوزارة الخارجية، فقد أطلع "تشيه" نظيره أيضا على جهود سيول من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإقامة السلام الدائم، وطلب استمرار دعم منغوليا وتعاونها.وقالت الوزارة إن "مونك جين" أكد مجددا دعم بلاده الثابت لجهود سيول.كما تعهد الجانبان باستكشاف طرق جديد للتعاون في التعافي من جائحة كورونا.