واشنطن تعرب عن قلقها الشديد بشأن الحريات الدينية في كوريا الشمالية

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وقالت الوزارة في تقريرها الأخير عن الحريات الدينية لعام 2020، إنه منذ عام 2001 تم تصنيف كوريا الشمالية على أنها "دولة ذات وضع خاص" بموجب قانون الحريات الدينية الدولية لعام 1998، لتورطها في انتهاكات شديدة للحريات الدينية.وفي ديسمبر من العام الماضي، صنفت الوزارة كوريا الشمالية للعام التاسع عشر على التوالي كـ"دولة منتهكة للحريات الدينية".وقال التقرير السنوي إن الولايات المتحدة أثارت مخاوف بشأن حرية الدين في كوريا الشمالية في منتديات أخرى متعددة الأطراف وفي المناقشات الثنائية مع الحكومات الأخرى، لا سيما التي لديها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة أعربت عن "قلقها البالغ" بشأن تلك الانتهاكات، مشيرة إلى أنها شاركت في رعاية القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر والذي يدين "الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والخطيرة المستمرة منذ فترة طويلة لحقوق الإنسان".