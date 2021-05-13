بدء حجز لقاحات كورونا للأشخاص بين 60 و64 عاما

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بدأت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس في قبول الحجز للحصول على لقاحات "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما.ووفقا لفريق العمل المعني ببرنامج التطعيم، سيطلب من الأشخاص في تلك الفئة العمرية، وعددهم 4 ملايين شخص تقريبا، التقدم بطلباتهم بين اليوم الخميس وحتى يوم الثالث من يونيو.كما سيتم أيضا السماح للمعلمين في رياض الأطفال ومراكز رعاية الأطفال والصفين الأول والثاني في المدارس الابتدائية بالحجز للحصول على اللقاحات اعتبارا من يوم الخميس، إلى جانب مقدمي الرعاية المسجلين. وهناك 364 ألف شخص مؤهل تقريبا في تلك المجموعة.ويمكن تقديم الطلب عبر الإنترنت على موقع فريق العمل: https://ncvr.kdca.go.kr، بواسطة الشخص نفسه أو أحد أفراد أسرته.وتخطط السلطات الصحية لبدء تطعيم هؤلاء الأشخاص في 7 يونيو، والانتهاء من تطعيمهم خلال النصف الأول من العام.وقد بدأت الحكومة بالفعل في تلقي الحجز من الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاما منذ 6 أبريل، وقام ما يقرب من 47% من تلك الفئة العمرية بالحجز حتى أمس الأربعاء.وتبلغ النسبة المماثلة لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و 69 عاما حوالي 31%.