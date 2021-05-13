واشنطن تعتزم معالجة حقوق الإنسان والقضية النووية لكوريا الشمالية في نفس الوقت

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قال مسؤول أمريكي كبير أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستواصل معالجة قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كما ستعمل في الوقت نفسه على إخلائها من الأسلحة النووية.وأدلى "دانيال نادل" مدير مكتب الحريات الدينية الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية، بهذا التصريح في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، حيث قال إن الملف النووي يمثل مشكلة حقيقية ويشكل تحديا كبيرا.وشدد المسؤول الأمريكي على أنه لا توجد "مقايضة" بين معالجة قضايا حقوق الإنسان أو معالجة القضايا الأخرى المتعلقة بالأمن القومي أو المخاوف الثنائية، مؤكدا على أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بكل هذه الأشياء في وقت واحد.وجاءت هذه الإفادة بعد إصدار وزارة الخارجية لتقرير الحريات الدينية الدولية لعام 2020، والذي أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن انتهاكات الحريات الدينية في كوريا الشمالية.