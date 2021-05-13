رئيس المخابرات الكوري يلتقي برئيس الوزراء الياباني

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أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن رئيس المخابرات في كوريا الجنوبية "بارك جي وون" قد التقى برئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" أمس الأربعاء، حيث أكد له إرادة سيول لتطبيع العلاقات بين البلدين.وقالت المصادر إن "بارك" قام بزيارة إلى "سوغا" صباح الأربعاء، قبل اجتماعه مع نظيريه من الولايات المتحدة واليابان في طوكيو.وأبلغ "بارك" رئيس الوزراء أن الوضع الحالي للعلاقات بين سيول وطوكيو غير مرغوب فيه، مشددا على الحاجة إلى تطبيع العلاقات الثنائية وعلى إرادة سيول لتحقيق ذلك.ووفقا للمصادر فقد أعرب "سوغا" عن موافقته.وقد جاء اجتماع رئيس جهاز المخابرات الوطني مع "سوغا" بعد ستة أشهر من اجتماعه السابق، الذي نقل فيه أيضا رغبة الرئيس "مون جيه إين" في إصلاح العلاقات الثنائية.كما تحدث "بارك" أيضا مع "توشيهيرو نيكاي"، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وأعرب عن دعمه وأمله في أن تقام أولمبياد طوكيو بنجاح.