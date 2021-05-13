واشنطن تطلع موسكو على مراجعة السياسات الأمريكية بشأن كوريا الشمالية

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثات هاتفية مع نظيره الروسي لمناقشة السياسات الأمريكية الجديدة بشأن كوريا الشمالية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" تحدث مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف" عبر الهاتف أمس الأربعاء، حيث ناقش الجانبان اجتماعهما المرتقب الأسبوع القادم في آيسلندا.كما قدم "بلينكن" إلى "لافروف" لمحة عامة عن سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية.وقد أوضحت مصادر مطلعة أن إدارة "بايدن" تحاول الاتصال بكوريا الشمالية منذ الانتهاء من مراجعة سياستها الشهر الماضي.وشددت الولايات المتحدة على التنسيق مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك الصين وروسيا، في عملية تنفيذ السياسات الجديدة.