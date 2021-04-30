مديرة المخابرات الأمريكية تزور المنطقة منزوعة السلاح

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زارت مديرة وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية "أفريل هينز" المنطقة منزوعة السلاح في كوريا الجنوبية اليوم، حيث تجولت في بعض المنشآت ونقاط الحراسة وغيرها في الجانب الجنوبي من الحدود بين الكوريتين.ومن المتوقع أن تقوم "هينز" خلال زيارتها الحالية لكوريا بزيارة مجاملة للرئيس "مون جيه إين"، كما ستجري مباحثات مع مستشار الأمن القومي "صو هون"، حيث يناقش الجانبان السياسات الجديدة لحكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تجاه كوريا الشمالية، ويتبادلان الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية.وكانت "هينز" قد أجرت مباحثات مع مدير الأمن الوطني الياباني "كيتامورا شيغيرو" في طوكيو أول من أمس الثلاثاء، ثم عقد اجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات الكوري "بارك جي وان" خلال زيارته لليابان، ومع وزير المخابرات الياباني "داكيجاوا هيرواكي" صباح أمس، ثم وصلت إلى كوريا مساء.