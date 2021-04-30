معهد التنمية الكوري يتوقع 3.8% نموا للاقتصاد المحلي

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عدّل معهد التنمية الكورية توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تحسن كبير في الصادرات الكورية، رغم ارتفاع عدم اليقين حسب سرعة انتشار فيروس كورونا وتوزيع اللقاحات المضادة.وتوقع المعهد الكوري في تقرير أصدره اليوم بعنوان "التوقعات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2021" أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي الكوري 3.8% لهذا العام، وهي أعلى بـ0.7 % بالمقارنة مع 3.1% التي كان قد توقعها في شهر نوفمبر من العام الماضي.كما توقع أن تبلغ نسبة النمو للعام القادم 3%، وأضاف أنه بالمقارنة مع النمو الذي بلغ سالب 1% العام الماضي، فإن النمو هذا العام إيجابي وسيبلغ 3,8%. وحتى لو نما الاقتصاد بنسبة 3% العام القادم، فإن متوسط النمو على مدار الثلاثة أعوام، الماضي والجاري والقادم، ستبلغ 1,9%، ومن ثم لن يصل إلى مستوى مسار النمو الكوري القائم.وأوضح المعهد أن السبب في رفع نسبة النمو يرجع إلى التعافي الاقتصادي بشكل معتدل تركيزا على الصادرات رغم استمرار جائحة كورونا.توقع المعهد أن تزيد الصادرات الكورية بـ8.6 % هذا العام بحيث رأى أن تحسين الطلبات من الخارج يساعد على تعزيز الصادرات الكورية من أشباه الموصلات والسيارات والمشتقات البترولية وغيرها.