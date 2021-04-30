ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في بعض مناطق العاصمة بـ4 أضعاف النسب الإجمالية

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا 715 حالة في كوريا طوال يوم أمس ليتجاوز مستوى 700 حالة لأول مرة منذ 15 يوما.وحسب المناطق، بلغ عدد الحالات في سيول 227 حالة، وفي مقاطعة كيونغ 222 حالة ليقترب عدد الحالات في منطقة العاصمة الكبرى من 500.وظلت نسب حالات الإصابة في منطقة العاصمة الكبرى عند مستوى يتراوح بين 60% و70% من إجمالي عدد الإصابات، للأسبوع الرابع عشر على التوالي منذ شهر يناير الماضي، وبلغت نسب حالات الإصابة في بعض مناطق العاصمة الكبرى 4 أضعاف معدل النسب لجميع مناطق البلاد.وأكد المركز الوطني للتدابير المضادة للكوارث والسلامة على ضرورة أن تقوم الحكومات المحلية في مناطق العاصمة الكبرى بتخفيض مصادر الوباء من خلال تنفيذ تدابير وقائية خاصة ومناسبة لها.ومن هذا المنطلق، قررت بلدية سيول الاستخدام التجريبي لمجموعات التشخيص الذاتي في مراكز الخدمة للمكالمات الهاتفية ومراكز التوزيع خلال 5 أسابيع بدءا من الأسبوع القادم من أجل منع الإصابات الجماعية.ومن ناحية أخرى، تجاوزت نسبة حجز تلقي اللقاحات من قبل فئة كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 70 عاما و74 عاما مستوى النصف، منذ أن بدأت عملية الحجز يوم 6 من هذا الشهر.كما بلغت نسبة الحجز من قبل فئة المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما و74 عاما 38.4 % منذ بدء الحجز يوم 10 من هذا الشهر.وقالت الحكومة إنها تتفاهم بشكل كاف مع قلق المواطنين من الجوانب السلبية للقاحات، لكنها أكدت مرة أخرى على أن منافع تلقي اللقاحات أكبر عند النظر إلى 5% من نسب وفاة كبار السن المصابين بالفيروس.