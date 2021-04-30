كوري تبرم اتفاقا للتجارة الحرة مع إسرائيل

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وقعت كوريا الجنوبية وإسرائيل على اتفاقية للتجارة الحرة بينهما رسميا.وعند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد الموافقة البرلمانية في كوريا، سيمكن تصدير السيارات وقطع الغيار وغيرها من المنتجات الكورية الرئيسية دون تعريفة جمركية إلى إسرائيل.وقد وقع وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "ليو ميونغ هي" ونظيره الإسرائيلي "أمير بيريتش" الاتفاقية في فندق لوتيه في سيول أمس.وبهذا أصبحت كوريا أول دولة آسيوية توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع إسرائيل.وبعد أن أعلن البلدان عن بدء المفاوضات ذات الصلة في شهر مايو من عام 2016، توصلا إلى الاتفاق النهائي في شهر أغسطس من عام 2019 بعد إجراء 6 جولات من المفاوضات الرسمية.وبهذه المناسبة قال الوزير الكوري إنه يتطلع إلى تحقيق تآزر من خلال الجمع بين التقنيات الإسرائيلية والصناعة التحويلية القوية لدى كوريا.ووفقا للاتفاقية، سيتم إلغاء التعريفات الجمركية على 95.2% من المنتجات الكورية، مقابل إلغاء التعاريفات الجمركية على 95.1% من المنتجات الإسرائيلية.