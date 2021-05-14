شركة إيستار جيت توقع اتفاقا أوليا مع مستثمر محتمل

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عثرت شركة الطيران ذات الميزانية المحدودة "إيستار جيت" على مشترٍ محتمل، بعد ثلاثة أشهر من دخولها في برنامج الإنقاذ الذي تقوده المحكمة.ووفقا لمصادر في صناعة الطيران المحلية أمس الخميس، من المقرر أن توقع الشركة عقدا مع مقدم عطاء مبدئي، لم يتم الكشف عن هويته بعد، خلال هذا الأسبوع، وستسعى للحصول على الموافقة على الصفقة الأولية من محكمة الإفلاس في سيول.وسيمثل العقد الموقع صفقة مبدئية قبل تلقي العطاءات لتتيح للشركة الاختيار بين المستثمر الأولي المفضل الذي وقع عليه الاختيار وبين مقدم العطاء الذي سيفوز بالمزاد بعد إجرائه.وقد ظلت الشركة تبحث عن مستثمر جديد منذ عام 2019 بسبب مشاكلها المالية، لكنها واجهت احتمالا متزايدا بالتصفية في ظل عدم العثور على مستثمر.وتقدمت الشركة بطلب لفرض الحراسة القضائية في يناير الماضي، ووافقت عليه محكمة الإفلاس في سيول في الشهر التالي.