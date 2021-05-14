كوريا الجنوبية تبدأ في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا

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بدءا من اليوم الجمعة، سيتمكن حوالي 926 ألف شخص في كوريا الجنوبية من تلقي الجرعة الثانية من لقاحات "أسترازينيكا" المضادة لفيروس كورونا.ووفقا لفريق العمل المسؤول عن التطعيم، ستبدأ الجولة الثانية من التطعيم بلقاحات "أسترازينيكا" اليوم الجمعة، بحيث ينهي جميع الأشخاص المؤهلين الحصول على جرعاتهم الثانية حتى الشهر القادم.ويشمل هؤلاء الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح منذ فبراير الماضي، المرضى والعاملون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما.ويتطلب لقاح "أسترازينيكا" الحصول على جرعتين مع فاصل زمني يتراوح بين 11 إلى 12 أسبوعا.ومن المتوقع أن تزداد وتيرة برنامج التطعيم الأسبوع القادم بالنظر إلى الوقت اللازم لإجراء الاستعدادات في بعض دور رعاية المسنين.وسيكون الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما مؤهلين أيضا لتلقي الجرعة الثانية إذا كانوا قد تلقوا الجرعة الأولى بالفعل قبل زيادة الحد الأدنى للسن المسموح له بتلقي اللقاح. ويُقدر عدد هؤلاء بحوالي 135 ألفا، منهم 22 ألفا في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية طويلة الأجل.