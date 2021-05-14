السماح بعدم ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية لمن تلقوا التطعيم في أمريكا

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قال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لم يعودوا بحاجة إلى ارتداء كمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي، سواء في الأماكن الداخلية أو الخارجية، في معظم الظروف.وأعلنت "روتشيل والنسكي" مديرة مركز مكافحة الأمراض عن هذه المبادئ التوجيهية الجديدة في إفادة صحفية في البيت الأبيض، حيث قالت إن أي شخص تم تطعيمه بالكامل يمكنه المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية دون ارتداء كمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي.وأضافت أن الحاصلين على التطعيم بالكامل يمكنهم البدء في فعل الأشياء التي توقفوا عنها بسبب الوباء.لكنها نصحت الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بالتحدث إلى طبيبهم قبل خلع الكمامات.