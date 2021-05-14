ارتفاع مؤشر الصادرات الكورية للشهر الخامس في أبريل

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ارتفع مؤشر أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في أبريل، بسبب ارتفاع قيمة العملة الكورية مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري، فقد ارتفع مؤشر أسعار الصادرات مقوما بالعملة المحلية بنسبة 2.2% على أساس شهري في أبريل الماضي.ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 10.6%، مسجلا بذلك أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ سبتمبر 2017.وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة العملة الكورية مقابل الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط.وقد ارتفعت قيمة العملة الكورية بمتوسط نسبته 1% مقابل الدولار الأمريكي في الشهر الماضي، وبلغت أسعار خام دبي القياسي في البلاد 62.92 دولار أمريكي للبرميل في المتوسط في شهر أبريل، بانخفاض نسبته 2.4% عن الشهر الذي قبله.وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.5% على أساس شهري في أبريل لنفس الأسباب. وتمثل قيمة المؤشر في أبريل ارتفاعا بنسبة 15% على أساس سنوي.