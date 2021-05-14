نائبة الرئيس الأمريكي تؤيد التعاون مع كوريا الجنوبية حول اللقاح

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قال النائب الأمريكي من أصل كوري "أندي كيم"، وهو نائب ديمقراطي من ولاية "نيوجيرسي" الأمريكية، إن نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" أبدت رد فعل إيجابيا بشأن تقديم واشنطن للمساعدة في تخفيف نقص اللقاحات في كوريا الجنوبية.وقال "كيم" أمس الخميس إن نائبة الرئيس وعدت بمناقشة هذه القضية.وقد التقى "كيم" و"هاريس" في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، حيث دعا إلى مساعدة الولايات المتحدة في تخفيف النقص في اللقاحات في كوريا الجنوبية، قائلا إنها حليف مهم للولايات المتحدة في آسيا.ونُقل عن نائبة الرئيس قولها إن واشنطن لم تكن لديها خطط في السابق لتقديم المساعدة، لكنه أقرت بوجود تلك الحاجة. ثم أضافت أنها ستهتم بهذا الأمر وتناقشه.وقالت "هاريس" إنها ستناقش الأمر مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين قبل زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى الولايات المتحدة لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأسبوع القادم.