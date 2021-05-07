هيون ديه تستثمر 8.1 تريليون وون في الولايات المتحدة حتى عام 2025

Photo : YONHAP News

كشفت مجموعة "هيون ديه موتورز الكورية"، التي تشمل شركتي "هيون ديه" و"كيا" للسيارات، عن خطة لاستثمار حوالي 8 تريليونات وون، أي ما يعادل 7.4 مليار دولار، في الولايات المتحدة حتى عام 2025.وأوضحت المجموعة أمس الخميس خطتها التي تشمل إنتاج سيارات كهربائية وتوسيع مرافق الإنتاج، وتعزيز قدراتها التنافسية في مجالات صناعة الهيدروجين والنقل الجوي في المناطق الحضرية، والروبوتات والقيادة الذاتية.وبموجب هذه الخطة، ستبدأ شركة "هيون ديه" في إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في غضون العام القادم، بما في ذلك السيارة "آيونيك 5"، بحيث يتم طرحها في السوق الأمريكية في الخريف القادم.ومن المتوقع أن يشهد حجم السوق الأمريكية للسيارات الكهربائية زيادة كبيرة ليصل حجم مبيعاتها إلى 2.4 مليون وحدة في عام 2025، و4.8 مليون في عام 2030، و8 ملايين في عام 2035.كما تخطط مجموعة "هيون ديه" لتوسيع آفاق التعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية في تطوير التقنية الخاصة بخلايا وقود الهيدروجين وتعزيز القاعدة العالمية لتقنية الهيدروجين.من جهة ثانية، تدرس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات إنشاء مصنع جديد لإنتاج رقائق أشباه الموصلات في مدينة أوستين بالولايات المتحدة بتكلفة تبلغ 17 مليار دولار.وتخطط شركة "إل جي إينرجي سوليوشن" لاستثمار أكثر من 5 تريليونات وون في الولايات المتحدة حتى عام 2025 لإنتاج أكثر من 70 غيغا واط في الساعة من البطاريات الثانوية الخاصة بالسيارات الكهربائية.