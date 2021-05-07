الحكومة الكورية تخطط لإنشاء سلسلة لتوريد أشباه الموصلات

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كشفت الحكومة الكورية عن خطة لإنشاء أكبر سلسلة لتوريد أشباه الموصلات في العالم حتى عام 2030، وذلك وسط تصاعد النقص في توريد رقائق أشباه الموصلات وزيادة التنافس الدولي في صناعة أشباه الموصلات.وتهدف الحكومة الكورية من وراء هذه الخطة إلى إنشاء بنية تحتية خاصة بأشباه الموصلات ليتم من خلالها التصميم والإنتاج وتوفير المواد الخام ومعدات الإنتاج.وبموجب الخطة، ستقوم الشركات الكورية، بما في ذلك "سام سونغ" للإلكترونيات و"إس كي هاينكس"، باستثمار حوالي 450 مليار دولار على مراحل، خلال السنوات العشر القادمة.ومن جانبها، ستقدم الحكومة الكورية دعما شاملا للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وإنشاء مصانع جديدة، من خلال تقديم مزايا ضريبية ومصرفية.كما ستقوم الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على إنشاء مرافق خاصة بإنتاج أشباه الموصلات، وضمان إمداد كمية كافية من المياه الصناعية والكهرباء لتلك المرافق.وفي كلمة ألقاها في جلسة شرح حول هذه الخطة، تعهد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بجعل كوريا الجنوبية الأولى عالميا في مجال صناعة أشباه الموصلات حتى عام 2030.ومن المتوقع أن يشهد حجم صادرات كوريا من أشباه الموصلات زيادة من 99.2 مليار دولار في العام الماضي إلى 200 مليار دولار في عام 2030.