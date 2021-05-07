سيول وواشنطن تتفقان على أهمية التدريبات العسكرية المشتركة

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اتفقت السلطات الدفاعية الكورية والأمريكية على أهمية التدريبات العسكرية المشتركة للحفاظ على الاستعداد الدفاعي، وتنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في أقرب وقت ممكن.وأعلنت وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة أن الجانبين الكوري والأمريكي توصلا إلى هذا الاتفاق خلال المباحثات الدفاعية الكورية الأمريكية التي عقدت في واشنطن يومي أمس الخميس وأول من أمس.وقالت الوزارة إن المشاركين في مباحثات واشنطن أكدوا مجددا الهدف المشترك لتحقيق النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.كما تقاسموا الآراء على أن التحالف بين سيول وواشنطن يعد مفتاحا محوريا لتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستعداد الدفاعي المشترك بين البلدين.وأكد الجانبان أيضا على أهمية الالتزام بالتعاون الأمني بين سيول وواشنطن وطوكيو، واتفقوا على تنظيم اجتماع لوزراء دفاع الدول الثلاث لتعزيز التعاون الأمني المشترك.ومن المتوقع تنظيم الاجتماع الثلاثي على هامش حوار "شانغريلا" الأمني الذي سيعقد يومي الرابع والخامس من يونيو القادم في سنغافوره.