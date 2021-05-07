زيادة معدلات غير المؤيدين لحزب معين في كوريا

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تبين أن معدلات غير المؤيدين لحزب معين في كوريا الجنوبية قد فاقت معدلات تأييد كل من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجراته شركة "غالوب كوريا" على ألف من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم الحادي عشر وحتى الثالث عشر من مايو الجاري، بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 28%، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 27%، بانخفاض قدره 1%، أما معدلات غير المؤيدين لحزب معين فشهدت ارتفاعا بنسبة 1%، لتصل إلى 30%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفوق فيها معدلات غير المؤيدين لحزب معين معدلات تأييد الحزبين الحاكم والمعارض منذ 6 أشهر.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بلغت 32%، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات المعارضة 61%، بزيادة 3%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.