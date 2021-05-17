توقعات بقبول اليابان لاقتراح كوريا حول هيئة مراقبة إطلاق المياه المشعة

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قالت تقارير صحفية إن اليابان تميل نحو قبول اقتراح كوريا الجنوبية بإنشاء هيئة استشارية مشتركة من أجل مناقشة خطة الحكومة اليابانية لإطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليومية اليابانية أمس الأحد أن الحكومة اليابانية تدرس قبول اقتراح سيول بتشكيل هيئة استشارية.وكان مسؤول في وزارة الخارجية في سيول قد شدد في تصريحات أدلى بها في وقت سابق على أن حكومة كوريا الجنوبية بحاجة إلى إيجاد قناة ضرورية لإيصال موقفها وطلب معلومات إضافية من طوكيو، بخلاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية قد اقترحت بالفعل على اليابان تشكيل هيئة استشارية تضم السلطات الدبلوماسية، بالإضافة إلى خبراء من البلدين من أجل مناقشة سلامة العملية المخطط لها.وأضاف التقرير أن اليابان نقلت موقفها إلى كوريا الجنوبية بأنها ستقبل الاقتراح إذا قدمت سيول طلبا رسميا.