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الدولية

توقعات بقبول اليابان لاقتراح كوريا حول هيئة مراقبة إطلاق المياه المشعة

Write: 2021-05-17 10:55:21

توقعات بقبول اليابان لاقتراح كوريا حول هيئة مراقبة إطلاق المياه المشعة

Photo : YONHAP News

قالت تقارير صحفية إن اليابان تميل نحو قبول اقتراح كوريا الجنوبية بإنشاء هيئة استشارية مشتركة من أجل مناقشة خطة الحكومة اليابانية لإطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليومية اليابانية أمس الأحد أن الحكومة اليابانية تدرس قبول اقتراح سيول بتشكيل هيئة استشارية.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية في سيول قد شدد في تصريحات أدلى بها في وقت سابق على أن حكومة كوريا الجنوبية بحاجة إلى إيجاد قناة ضرورية لإيصال موقفها وطلب معلومات إضافية من طوكيو، بخلاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية قد اقترحت بالفعل على اليابان تشكيل هيئة استشارية تضم السلطات الدبلوماسية، بالإضافة إلى خبراء من البلدين من أجل مناقشة سلامة العملية المخطط لها.
وأضاف التقرير أن اليابان نقلت موقفها إلى كوريا الجنوبية بأنها ستقبل الاقتراح إذا قدمت سيول طلبا رسميا.

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