منفذ دعائي كوري شمالي ينتقد تدريبات كوريا الجنوبية الدفاعية

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انتقدت إحدى وسائل الإعلام الدعائية في كوريا الشمالية التدريبات المستمرة لكوريا الجنوبية، وتدريباتها المشتركة الأخيرة مع الولايات المتحدة، وحذرت من أن سيول "سوف تضر نفسها بنفسها".وقال تقرير نشره موقع "تونغ إيل فويس" أمس الأحد إن تحرك كوريا الجنوبية للتعزيزات العسكرية والتدريبات يعد بمثابة ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية، ووصف ذلك بأنه عامل يزيد من تفاقم التوتر المتفاقم بالفعل في شبه الجزيرة الكورية. وانتقد التقرير الجيش الكوري الجنوبي قائلا إن أعماله العدائية أظهرت أن كوريا الجنوبية هي الدولة التي تدمر السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف أن كوريا الجنوبية ستؤدي إلى "طعن نفسها في عينيها بيديها" من خلال مواجهة كوريا الشمالية.ويذكر أن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية كانت قد بدأت في الأسبوع الماضي تدريبات "هوا رانغ" في مدينة "ديغو" الجنوبية الشرقية ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" المحيطة بها، ضمن الجهود للحفاظ على وضع دفاعي متكامل. وسوف تستمر التدريبات التي تقام مرة كل سنتين، حتى شهر نوفمبر في خمس مناطق مختلفة. وقد أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضا تدريبات مشتركة لتحميل وتفريغ الشحنات في أوائل مايو الجاري في قاعدة ديغو الجوية.