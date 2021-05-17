هبوط كوريا إلى المرتبة 49 في مؤشر تحول الطاقة

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اتضح أن كوريا الجنوبية صارت أبطأ من البلدان الأخرى في التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة.ووفقا لتقرير رسمي صدر أمس الأحد عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة 49 من بين 115 دولة في مؤشر تحول الطاقة لعام 2021، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار سبع درجات مقارنة بعام 2012.وكانت كوريا الجنوبية من بين عدد قليل من الدول التي كانت من بين أفضل 50 دولة، وشهدت تراجعا في ترتيبها خلال هذه الفترة.ويقيس المؤشر نظام الطاقة الحالي لدولة ما واستعدادها الهيكلي للتكيف مع احتياجات الطاقة المستقبلية.وقد سجلت كوريا الجنوبية 60,8 نقطة، وهو مستوى أعلى من المتوسط لدى 115 دولة، والبالغ 59,3 نقطة. ومع ذلك، احتلت كوريا المرتبة 29 من بين 31 دولة متقدمة حيث كانت درجاتها أقل بكثير من متوسط الدول المتقدمة البالغ 68,2 نقطة. وتصدرت السويد القائمة، وتلبها النرويج ثم الدانمارك.