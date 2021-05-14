صادرات السيارات الكورية تشهد زيادة رغم نقص أشباه الموصلات

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شهدت السيارات الكورية زيادة في إنتاجها وصادراتها رغم أزمة النقص في توريد أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد، سجل حجم إنتاج السيارات في شهر أبريل الماضي زيادة بنسبة 11.8%، وزيادة في الصادرات بنسبة 52.8%، بعد الانخفاض في شهر مارس الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات السيارات في السوق المحلية انخفض بنسبة 3.8%، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.وقال التقرير إن حجم إنتاج السيارات في أبريل الماضي بلغ 323 ألفا و644 وحدة، رغم تعليق تشغيل بعض المصانع في البلاد بسبب النقص في توريد رقائق أشباه الموصلات اللازمة لإنتاج السيارات.أما حجم صادرات السيارات فبلغ 188 ألفا و293 وحدة، مسجلا بذلك زيادة في قيمة الصادرات بنسبة 73.4%، لتصل إلى 4 مليارات و150 مليون دولار.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة صادرات السيارات الكورية 4 مليارات دولار للشهر الثاني على التوالي منذ شهر أبريل من عام 2015.وبلغ حجم مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في السوق المحلية 25 ألفا و269 وحدة في أبريل، بزيادة نسبتها 41.3%، بينما بلغ حجم صادراتها 32 ألفا و838 وحدة، بزيادة 44.4%.